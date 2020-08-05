"Спартак" договорился о подписании бразильского защитника Гуги

Бразильский журналист Виктор Морейра сообщил о договорённости между "Спартаком" и "Атлетико Минейро" по трансферу защитника Гуги. За 21-летнего игрока красно-белые заплатят 4,5 млн евро.

Карьера Гуги

Клаудио Родригес Гомес является воспитанником "Ботафого" и "Аваи". В 19-летнем возрасте он дебютировал во взрослой команде, а уже в начале 2019 перешёл в "Атлетико Минейро".

В составе команды провёл 30 матчей, в которых забил 1 гол.