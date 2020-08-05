Павлюченкова отказалась от US Open из-за коронавируса

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила об отказе участвовать в турнире US Open. Спортсменка считает, что во время проведения соревнований организаторы не смогут обеспечить безопасность участников.

Турнир планируется провести в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

"Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году. Оно далось непросто — за свою карьеру я не пропустила ни одного Большого шлема, теннис для меня — это почти все. Главная причина — это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку", — написала спортсменка в Instagram.

США лидируют по количеству выявленных заражений коронавирусом. В Нью-Йорке около 450 тысяч случаев, в два раза меньше, чем в России.