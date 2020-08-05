Член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков заявил, что на заседании организации было рекомендовано рассмотреть вопрос об увольнении главы Юрия Гануса. Ранее был опубликован отчет аудиторской проверки, которая выявила финансовые нарушения в организации.
«Наблюдательный совет рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса», — цитирует Хрычикова ТАСС.
Учредителями РУСАДА являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.