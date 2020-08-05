Набсовет РУСАДА рекомендовал уволить Гануса

Член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков заявил, что на заседании организации было рекомендовано рассмотреть вопрос об увольнении главы Юрия Гануса. Ранее был опубликован отчет аудиторской проверки, которая выявила финансовые нарушения в организации.

«Наблюдательный совет рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса», — цитирует Хрычикова ТАСС.

Учредителями РУСАДА являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.