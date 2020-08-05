Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу дела Михаила Ефремова. Ранее стало известно, что во время заседания суда актёр не признал свей вины в ДТП со смертельным исходом.
"Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?" — заявил Ефремов.
Губерниев призвал дать Ефремову тюремный срок и попросил больше не обращаться к нему за комментариями.
"Вот гад. Просто… Михаил Ефремов в суде заявил, что не может признать вину, потому что ничего не помнит. Многие звонят и просят комментарии по Ефремову. Скажу ещё раз. Убийцы должны сидеть в тюрьме! Так понятно?" — написал Губерниев в Telegram.
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