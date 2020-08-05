Губерниев призвал посадить Ефремова в тюрьму

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу дела Михаила Ефремова. Ранее стало известно, что во время заседания суда актёр не признал свей вины в ДТП со смертельным исходом.

"Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?" — заявил Ефремов.

Губерниев призвал дать Ефремову тюремный срок и попросил больше не обращаться к нему за комментариями.