Команды ФНЛ узнали соперников по Кубку России

Российский футбольный союз (РФС) провёл жеребьёвку 1/64 финала Кубка России. В ней будут участвовать 10 пар команд из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Вылетевшие из РПЛ "Крылья Советов" примут на своём поле "Иртыш". Участие в розыгрыше не примут фарм-клубы "Краснодара" и "Спартака".

После 1/64 финала команды попадут в групповой этап, где сыграют по матчу с клубами РПЛ и ПФЛ.

Жеребьёвка 1/64 финала Кубка России