Два хоккеиста "Сочи" заразились коронавирусом. Клуб уведомил о заболевании игроков Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Хоккеисты и лица, которые с ними контактировали, были изолированы от остальной команды.
"ХК "Сочи" уведомил КХЛ о случаях положительных тестов игроков на COVID-19 в установленном порядке, эти игроки и контактная группа изолированы. Официально диагноз "коронавирусная инфекция" подтверждён Роспотребнадзором у двух игроков клуба", — сообщили РИА "Новости".
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