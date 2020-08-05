У двух хоккеистов "Сочи" нашли коронавирус

Два хоккеиста "Сочи" заразились коронавирусом. Клуб уведомил о заболевании игроков Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Хоккеисты и лица, которые с ними контактировали, были изолированы от остальной команды.

"ХК "Сочи" уведомил КХЛ о случаях положительных тестов игроков на COVID-19 в установленном порядке, эти игроки и контактная группа изолированы. Официально диагноз "коронавирусная инфекция" подтверждён Роспотребнадзором у двух игроков клуба", — сообщили РИА "Новости".

За последние сутки в Краснодарском крае было выявлено 117 случаев коронавируса. Число активных заражений составляет 1133.