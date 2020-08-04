Клубы первой и второй немецкой Бундеслиги высказались за возвращение фанатов на трибуны. Новые правила предусматривают несколько ограничений на посещение болельщиками стадиона.
В сезоне-2020/21 планируется присутствие большого количества фанатов, но будут действовать некоторые запреты:
Также будут внедрены онлайн-билеты по одному из документов, удостоверяющих личность болельщика. Это необходимо для отслеживания цепочки в случае заражения коронавирусом.
"Приоритетом в Германии являются не полные стадионы, а состояние здоровья людей", — подчеркнул глава лиги Кристиан Зайферт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.