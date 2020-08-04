В Германии назвали условия возвращения болельщиков на стадионы

Клубы первой и второй немецкой Бундеслиги высказались за возвращение фанатов на трибуны. Новые правила предусматривают несколько ограничений на посещение болельщиками стадиона.

В сезоне-2020/21 планируется присутствие большого количества фанатов, но будут действовать некоторые запреты:

запрет на занятие стоячих мест;

запрет на приезд фанатов гостевой команды;

запрет на продажу алкоголя на стадионах.

Также будут внедрены онлайн-билеты по одному из документов, удостоверяющих личность болельщика. Это необходимо для отслеживания цепочки в случае заражения коронавирусом.