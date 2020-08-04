Брата Кокорина оштрафовали за отказ снять тонировку с автомобиля

Кирилл Кокорин оштрафован Никулинским судом Москвы на 1 тыс. рублей за отказ снять тонировку с автомобиля. Постановление вступило в силу 18 июля, сообщает РИА "Новости".

За отказ снять тонировку Кокорин-младший мог получить до 15 суток ареста. В тексте решения суда сказано, что Кирилл управлял "Мерседесом" с номерами "ККК" и отказался подчиниться требованию сотрудников правоохранительных органов.

На Кокорина был составлен административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции".