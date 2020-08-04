"Тамбов" подписал украинского футболиста Балашова

"Тамбов" объявил о подписании контракта с украинским нападающим Виталием Балашовым. Соглашение рассчитано на два года.

Футболист будет играть под седьмым номером, сообщает пресс-служба тамбовской команды.

Карьера Балашова

Игрок является воспитанником одесского "Черноморца". Футболист провёл около 100 матчей в составе команды и забил 12 мячей.

В 2016 году покинул Украину и выступал в составе:

"Вислы" (Польша);

"Милсами" (Молдавия);

"Ислочи" (Белоруссия).

В 2018 году вернулся на родину и выступал за "Олимпик". В составе команды провёл 45 матчей, забив пять мячей.