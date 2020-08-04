Членам одной семьи разрешат не соблюдать дистанцию на стадионе

В сезоне-2020/21 члены одной семьи смогут не соблюдать дистанцию на стадионе. Во время рассадки на трибунах семейные болельщики будут сидеть вместе, сообщает "СЭ".

Такой пункт записан в проекте регламента РПЛ нового сезона. Во время доигровки чемпионата-2019/20 фанаты были обязаны соблюдать дистанцию, но требование практически нигде не соблюдалось.

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа. Первой будет игра между "Химками" и ЦСКА.