СМИ назвали претендента на пост главного тренера "Барселоны"

В случае увольнения главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена его место займёт аргентинец Маурисио Почеттино. Отставка возможна в конце этого сезона или в следующем, сообщает Daily Mail.

Перед Сетьеном поставлена задача выиграть Лигу чемпионов. Два других турнира - чемпионат и Кубок Испании - он завоевать не смог.

8 августа "Барса" проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи". Первая игра завершилась со счётом 1:1.

Карьера Почеттино

Аргентинец ранее возглавлял "Эспаньол", английский "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".

"Шпор" специалист вывел в финал Лиги чемпионов сезона-2018/19.