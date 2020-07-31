Тарасова прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе Алёны Косторной от Этери Тутберидзе. Ранее наставница сообщила, что фигуристка теперь будет заниматься у Евгения Плющенко.

"Для меня это, конечно, неожиданность, потому что сезон уже начался. Но каждая из выдающихся спортсменок Этери хочет получить от нее как можно больше внимания, потому что речь уже идет об Олимпийских играх, и сейчас последний месяц, когда можно грамотно перейти к другому тренеру — в олимпийский сезон никто никуда не переходит", — приводит ТАСС слова Тарасовой.

По мнению тренера, это не означает, что Тутберидзе плохо работает с фигуристками. Тарасова назвала переход привычным делом в фигурном катании.