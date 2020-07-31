Фигуристка Алёна Косторная не стала комментировать ситуацию с переходом от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Ранее об уходе спортсменки сообщила сама тренер.
"Я не хочу давать комментарии. В принципе", - приводит РИА Новости слова Тутберидзе.
Ранее от Тутберидзе к Плющенко ушла другая фигуристка - Александра Трусова.
Тутберидзе заявила, что Косторная потребовала убрать из группы ряд фигуристок. Тренер на это не пошла и рассталась с Алёной. О переходе к Плющенко чемпионка Европы договорилась в мае.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".