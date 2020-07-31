"Динамо" купило Фомина у "Уфы" за 3,5 млн

Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин подписал контракт с московским "Динамо". Срок соглашения составил пять лет. Сегодня сторонам удалось уладить все технические моменты, сообщает "СЭ".

Официально о трансфере будет объявлено в понедельник, 3 августа. "Уфа" получит за игрока 3,5 млн евро. Динамовскому клубу удалось снизить цену на игрока почти на 1 млн.

Карьера Фомина

23-летний хавбек является воспитанником "Краснодара". В составе "быков" он провёл только 1 матч, выступая в основном за "Краснодар-2", а также в аренде в "Нижнем Новгороде".

Контракт с "Уфой" подписал в 2019 году. В последнем сезоне провёл 29 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.