ЦСКА намерен вернуть защитника Бекао

ЦСКА намерен вернуть в клуб бразильского защитника Родриго Бекао. Переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии, сообщает Tutto Calciomercato 24.

Предыдущий сезон Бекао провёл в итальянском "Удинезе". Он отыграл 30 матчей, в которых забил один гол и сделал одну передачу.

Бекао ранее был игроком бразильской "Баии", а в сезоне-2018/19 выступал в ЦСКА на правах аренды. Защитник провёл 36 матчей, но о продлении контракта договориться стороны не смогли.