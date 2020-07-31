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ЦСКА намерен вернуть защитника Бекао

Спорт » Командные виды » Футбол

ЦСКА намерен вернуть в клуб бразильского защитника Родриго Бекао. Переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии, сообщает Tutto Calciomercato 24.

Предыдущий сезон Бекао провёл в итальянском "Удинезе". Он отыграл 30 матчей, в которых забил один гол и сделал одну передачу.

Бекао ранее был игроком бразильской "Баии", а в сезоне-2018/19 выступал в ЦСКА на правах аренды. Защитник провёл 36 матчей, но о продлении контракта договориться стороны не смогли.

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