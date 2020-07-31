Официальный портал правовой информации опубликовал законы, подписанные президентом Владимиром Путиным, которые регулируют рассмотрение трудовых споров спортсменов и тренеров в третейских судах. Ранее споры регулировались комиссиями по трудовым спорам и судами общей юрисдикции.
Теперь по новой статье в трудовом кодексе можно рассматривать споры в третейских судах, если между сторонами заключено арбитражное соглашение.
Также в законах закрепляется норма, по которой трудовые споры спортсменов и тренеров являются предметом арбитража, который образован арбитражным учреждением, действующим в рамках законодательства РФ.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".