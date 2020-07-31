Путин подписал закон о спортивных спорах в третейских судах

Официальный портал правовой информации опубликовал законы, подписанные президентом Владимиром Путиным, которые регулируют рассмотрение трудовых споров спортсменов и тренеров в третейских судах. Ранее споры регулировались комиссиями по трудовым спорам и судами общей юрисдикции.

Теперь по новой статье в трудовом кодексе можно рассматривать споры в третейских судах, если между сторонами заключено арбитражное соглашение.

Также в законах закрепляется норма, по которой трудовые споры спортсменов и тренеров являются предметом арбитража, который образован арбитражным учреждением, действующим в рамках законодательства РФ.