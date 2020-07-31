Кокорин прокомментировал информацию о переходе в "Спартак"

Форвард Александр Кокорин отреагировал на сообщение о переходе в "Спартак". Футболист пообщался с журналистами после заседания по пересмотру приговора в Мосгорсуде.

"Скоро начнутся игры, скоро всё узнаете", — приводит "СЭ" слова футболиста.

Ранее сообщалось, что Кокорин уже подписал контракт со "Спартаком". Соглашение рассчитано на три года. Первого августа красно-белые должны объявить о переходе официально.

После выхода из колонии Кокорин подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона-2019/20. Футболист был отправлен в аренду в "Сочи", где провёл 10 матчей и забил семь голов.