Менеджер Ласицкене отреагировала на слухи о переезде в Белоруссию

Ольга Назарова, менеджер Марии Ласицкене, опровергла сообщение о том, что легкоатлетка перейдёт в сборную Белоруссии. Ранее сообщалось, что спортсменка сменит спортивное гражданство, чтобы выступать на Олимпийских играх в Токио.

"Никто никаких запросов по этому поводу не делал, никакие письма не писал, это я могу точно утверждать. Пусть дальше пишут такие странные новости, люди просто пытаются расшатать лодку. Это фейк, больше мне нечего сказать", — приводит "СЭ" слова Назаровой.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Олимпиаду в 2016 году она пропустила из-за допингового скандала.

В 2020 году разгорелся новый скандал из-за "дела Лысенко". ВФЛА обязали заплатить штраф в размере 5 млн евро, но до 1 июля организация не смогла этого сделать. Теперь российские легкоатлеты не получат даже нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.