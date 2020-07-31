"Барселона" предлагает трёхлетний контракт Виллиану

"Барселона" предложила полузащитнику "Челси" Виллиану подписать контракт на три года. В конце августа футболист станет свободным агентом и может достаться каталонцам бесплатно, сообщает Sky Sports.

Кроме "Барсы", интерес к футболисту проявляет "Интер Майами". Клуб Дэвида Бекхэма может предложить контракт футболисту на 3,5 года.

Также контракт футболисту предлагает "Челси". Интерес к нему проявляет и "Арсенал".

Карьера Виллиана

Виллиан после выступлений в Бразилии в 2007 году перешёл в донецкий "Шахтер". В составе украинской команды он провёл 5,5 сезонов.

В 2013 году бразилец перешёл в "Анжи". Махачкалинцы заплатили за игрока 35 млн евро. В составе российской команды он провёл 17 матчей и был продан в "Челси".

За "аристократов" футболист отыграл 333 матча, в которых забил 63 гола.