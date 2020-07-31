Две команды из Лос-Анджелеса — "Лейкерс" и "Клипперс" — провели первый матч НБА после остановки из-за пандемии коронавируса. Игра лидеров чемпионата завершилась со счётом 103:101 в пользу "Лейкерс".
Самый результативный игрок встречи — форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис, который набрал 34 очка. Леброн Джеймс сделал дабл-дабл — 16 очков и 11 подборов.
В составе "Клипперс" лучшими стали Кавай Леонард (28 очков) и Пол Джордж (30).
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".