"Лейкерс" победил "Клипперс" в первом матче после рестарта НБА

Две команды из Лос-Анджелеса — "Лейкерс" и "Клипперс" — провели первый матч НБА после остановки из-за пандемии коронавируса. Игра лидеров чемпионата завершилась со счётом 103:101 в пользу "Лейкерс".

Самый результативный игрок встречи — форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис, который набрал 34 очка. Леброн Джеймс сделал дабл-дабл — 16 очков и 11 подборов.

В составе "Клипперс" лучшими стали Кавай Леонард (28 очков) и Пол Джордж (30).