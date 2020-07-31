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"Спартак" представит Кокорина 1 августа

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком". Детали договора не разглашаются, но СМИ ранее сообщали о трёхлетнем контракте.

По сведениям "СЭ", представление Кокорина состоится 1 августа. В этот день он официально станет свободным агентом.

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов на вопрос о Кокорине не стал делать официальных заявлений.

"Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно", — заявил Газизов.

Карьера Кокорина

Футболист является воспитанником "Локомотива". В 2008 году он подписал взрослый контракт с московским "Динамо", где выступал до 2016 года. В составе бело-голубых он отыграл 203 матча, в которых забил 50 голов.

  • В 2016 году Кокорин перешёл в "Зенит", где провёл 92 матча и забил 34 мяча.
  • В октябре 2018 года футболист стал участником двух драк в центре Москвы. Вместе с Павлом Мамаевым и друзьями они избили чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.
  • Он отсидел в СИЗО и колонии почти год. После выхода в сентябре 2019 года на свободу он подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона-2019/20.
  • Питерцы отдали его в аренду "Сочи", во время которой он провёл 10 матчей, в которых забил семь мячей.
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