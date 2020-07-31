"Спартак" представит Кокорина 1 августа

Нападающий Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком". Детали договора не разглашаются, но СМИ ранее сообщали о трёхлетнем контракте.

По сведениям "СЭ", представление Кокорина состоится 1 августа. В этот день он официально станет свободным агентом.

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов на вопрос о Кокорине не стал делать официальных заявлений.

"Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно", — заявил Газизов.

Карьера Кокорина

Футболист является воспитанником "Локомотива". В 2008 году он подписал взрослый контракт с московским "Динамо", где выступал до 2016 года. В составе бело-голубых он отыграл 203 матча, в которых забил 50 голов.