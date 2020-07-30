"Манчестер Сити" купит Аке за 45 млн

"Манчестер Сити" принял решение приобрести защитника "Борнмута" Натана Аке. "Горожане" заплатят за футболиста около 45 млн евро, сообщает Sky Sports.

В прошлом сезоне Аке провёл 30 матчей, забив два гола и отдав две передачи.

Карьера Аке

25-летний голландец выступал за английский команды:

"Челси";

"Рединг";

"Уотфорд";

"Борнмут".

В составе сборной Голландии он провел 11 матчей и забил один мяч.