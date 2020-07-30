"Манчестер Сити" принял решение приобрести защитника "Борнмута" Натана Аке. "Горожане" заплатят за футболиста около 45 млн евро, сообщает Sky Sports.
В прошлом сезоне Аке провёл 30 матчей, забив два гола и отдав две передачи.
25-летний голландец выступал за английский команды:
В составе сборной Голландии он провел 11 матчей и забил один мяч.
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