В Швейцарии начато разбирательство против главы ФИФА Инфантино

В отношении главы ФИФА Джанни Инфантино начато разбирателство в Швейцарии. Ведёт его специальный прокурор Штефан Келлер, сообщает Reuters.

Келлер запросил разрешение на возбуждение дела против бывшего генпрокурора Михаэля Лаубера, который подал в отставку после обвинений в махинациях во время расследования дела, связанного с ФИФА. Суд пришёл к выводу, что Лаубер скрыл встречу с главой организации Джанни Инфантино и предоставил ложную информацию по делу.

Ранее Лаубера оштафовали на 8% от годового оклада, признав виновным в нарушении должностных обязанностей. Генпроекрор подал апелляцию, после которой приговор был смягчён - Лаубер должен заплатить 5% оклада.