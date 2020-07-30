В отношении главы ФИФА Джанни Инфантино начато разбирателство в Швейцарии. Ведёт его специальный прокурор Штефан Келлер, сообщает Reuters.
Келлер запросил разрешение на возбуждение дела против бывшего генпрокурора Михаэля Лаубера, который подал в отставку после обвинений в махинациях во время расследования дела, связанного с ФИФА. Суд пришёл к выводу, что Лаубер скрыл встречу с главой организации Джанни Инфантино и предоставил ложную информацию по делу.
Ранее Лаубера оштафовали на 8% от годового оклада, признав виновным в нарушении должностных обязанностей. Генпроекрор подал апелляцию, после которой приговор был смягчён - Лаубер должен заплатить 5% оклада.
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