Матчи гандбольных сборных России и Украины перенесли в Минск

Мужские сборные России и Украины по гандболу проведут два матча квалификации чемпионата Европы-2022 в Минске. Игры состоятся 5 и 7 ноября во дворце спорта "Уручье", сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Сборные России и Украины попали в одну группу во время жеребьёвки. Также с этими командами сыграют Чехия и Фарерские острова.

Европейская федерация гандбола внесла изменения в расписание, чтобы команды России и Украины смогли провести матчи.