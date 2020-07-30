Экс-капитана "Рубина" могут осудить на 16 лет

Бывший футболист "Рубина" Сергей Харламов может лишиться свободы на долгий срок. Сегодня состоялось заседание по делу о финансовой пирамиде "Рост".

Прокурор запросил для капитана "Рубина" 16,5 лет тюрьмы. На имущество Харламова и других фигурантов дела был наложен арест в размере 300 млн рублей.

В общей сложности при помощи пирамиды было похищено около 1,4 млрд рублей.

Харламов был футболистом "Рубина" с 1990 по 1993 и с 1997 по 2004 год.