Бывший футболист "Рубина" Сергей Харламов может лишиться свободы на долгий срок. Сегодня состоялось заседание по делу о финансовой пирамиде "Рост".
Прокурор запросил для капитана "Рубина" 16,5 лет тюрьмы. На имущество Харламова и других фигурантов дела был наложен арест в размере 300 млн рублей.
В общей сложности при помощи пирамиды было похищено около 1,4 млрд рублей.
Харламов был футболистом "Рубина" с 1990 по 1993 и с 1997 по 2004 год.
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