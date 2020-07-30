Дзюба рассказал, как его унизили в "Спартаке"

Форвард Артём Дзюба рассказал, почему ушёл из "Спартака" в 2015 году. Тогда нападающий перешёл в "Зенит". Сегодня футболист продлил контракт на два года.

По словам Дзюбы, решение о переходе он принял в последний момент. Футболисту не понравилось, как с ним поступили на сборах в Марбелье.