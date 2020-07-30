Форвард Артём Дзюба рассказал, почему ушёл из "Спартака" в 2015 году. Тогда нападающий перешёл в "Зенит". Сегодня футболист продлил контракт на два года.
По словам Дзюбы, решение о переходе он принял в последний момент. Футболисту не понравилось, как с ним поступили на сборах в Марбелье.
"Я тянул до последнего и сомневался, пока мне не дали откровенную пощечину на сборах в Марбелье. Меня окончательно унизили, и только тогда я решил сыграть на опережение. Для меня это стало последней каплей. Я подписал контракт с "Зенитом", и только на следующий день Леонид Федун объявил, что меня не продлевают", — приводит "Чемпионат" слова Дзюбы.
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