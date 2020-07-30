Баскетболист Грег Монро подписал контракт с "Химками". Форвард заключил соглашение на один сезон, сообщает пресс-служба команды.

"Это один из немногих центровых в Евролиге, кто умеет играть спиной, нам было нужно именно такое разнообразие в игре. Грег очень хорош в игре на подборе, собирая в среднем по семь-восемь мячей за игру. Думаю, мы собрали очень сильную переднюю линию", - прокомментировал подписание главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис.