Дзюба объяснил скандальное видео с Азмуном

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба высказал свою позицию по поводу скандального видео с Сердаром Азмуном из раздевалки. Ролик появился в Сети после матча с "Краснодаром", когда питерцы отмечали завоевание чемпионства.

В объектив камеры попал момент, когда Дзюба сымитировал половой акт с иранским форвардом. Видео вызвало резонанс в футбольных кругах.

Дзюба назвал момент "дебильной шуткой среди мужиков". По его словам, никакого посыла кому-либо в этом нет.