Нападающий "Зенита" Артём Дзюба высказал свою позицию по поводу скандального видео с Сердаром Азмуном из раздевалки. Ролик появился в Сети после матча с "Краснодаром", когда питерцы отмечали завоевание чемпионства.
В объектив камеры попал момент, когда Дзюба сымитировал половой акт с иранским форвардом. Видео вызвало резонанс в футбольных кругах.
Дзюба назвал момент "дебильной шуткой среди мужиков". По его словам, никакого посыла кому-либо в этом нет.
"Это как армейский юмор, бывают же такие вещи. Тот отрывок не должен был попадать в эфир, наши видеооператоры ошиблись. Во многих коллективах, где собираются много мужиков, происходит разное. Если люди со стороны увидят, то скажут: "Что за дичь". Но в тот момент это было смешно и забавно. Нет там никакого посыла. Просто дебильная вещь, которая не должна была выходить наружу", — приводит "Чемпионат" слова Дзюбы.
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