Дебют брата Нурмагомедова в UFC состоится осенью

Боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в UFC осенью. Россиянин должен был провести поединок на "Бойцовском острове" в июле, но был отменён из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

"Планируем, что Умар выступит в сентябре или октябре", — сказал в интервью ТАСС менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Умар Нурмагомедов

Брат Хабиба выходил в октагон 12 раз. Он одержал 12 побед.

В последний раз он дрался в ноябре 2019 года, победив Брайана Гонзалеза.