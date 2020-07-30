Боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в UFC осенью. Россиянин должен был провести поединок на "Бойцовском острове" в июле, но был отменён из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова.
"Планируем, что Умар выступит в сентябре или октябре", — сказал в интервью ТАСС менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
Брат Хабиба выходил в октагон 12 раз. Он одержал 12 побед.
В последний раз он дрался в ноябре 2019 года, победив Брайана Гонзалеза.
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