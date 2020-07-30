Дзюба не захотел ехать в Европу и остался в "Зените"

"Зенит" объявил о подписании контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. Новый договор между футболистом и клубом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артёма Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!" — говорится в сообщении "Зенита".

Карьера Дзюбы

Форвард является воспитанником школы московского "Спартака". Дзюба с 2006 по 2015 год находился на контракте красно-белых, периодически выступая в аренде. За это время он играл за:

"Спартак" — 166 матчей, 38 голов;

"Томь" — 35 матчей, 15 голов;

"Ростов" — 42 матча, 20 голов.

С 2015 года Дзюба выступает за "Зенит". Полгода футболист провёл в аренде в "Арсенале".

"Зенит" — 176 матчей, 73 гола;

"Арсенал" — 10 матчей, 6 голов.

В прошлом сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 мячей и сделав 12 результативных передач.