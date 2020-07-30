Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Полиция расследует дело о драке ульяновских депутатов
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий ЧФ
Компания Huawei заняла первое место по количеству проданных смартфонов
New York Times просто назначила виновного в "бедах Америки"
Тренер "Вашингтона" не удивлён игрой Овечкина
Заседание по делу Ефремова начнется в 14:00 мск
Мнение: протестующие в Киеве ждут своего часа - осени
В Москве с начала августа заработают кинотеатры
Университет Хопкинса: более 150 тысяч американцев погибли от COVID

Дзюба не захотел ехать в Европу и остался в "Зените"

Спорт » Командные виды » Футбол

"Зенит" объявил о подписании контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. Новый договор между футболистом и клубом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артёма Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!" — говорится в сообщении "Зенита".

Карьера Дзюбы

Форвард является воспитанником школы московского "Спартака". Дзюба с 2006 по 2015 год находился на контракте красно-белых, периодически выступая в аренде. За это время он играл за:

  • "Спартак" — 166 матчей, 38 голов;
  • "Томь" — 35 матчей, 15 голов;
  • "Ростов" — 42 матча, 20 голов.

С 2015 года Дзюба выступает за "Зенит". Полгода футболист провёл в аренде в "Арсенале".

  • "Зенит" — 176 матчей, 73 гола;
  • "Арсенал" — 10 матчей, 6 голов.

В прошлом сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 мячей и сделав 12 результативных передач.

Последние материалы
Компания Huawei заняла первое место по количеству проданных смартфонов
New York Times просто назначила виновного в "бедах Америки"
Тренер "Вашингтона" не удивлён игрой Овечкина
Заседание по делу Ефремова начнется в 14:00 мск
Мнение: протестующие в Киеве ждут своего часа - осени
В Москве с начала августа заработают кинотеатры
Университет Хопкинса: более 150 тысяч американцев погибли от COVID
Пермские школьники попали под машину при переходе дороги
Индонезийцам разрешили отдыхать на Бали
Новый закон Египта запрещает военным заниматься политикой
Популярное
Мир. Новости мира
"Китай — сплошная боле﻿вая точка": что грозит сверхдержаве

Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.

"Китай — сплошная боле﻿вая точка": что грозит сверхдержаве
Карантин в Казахстане продлён
Другие
Карантин в Казахстане продлён
Новости Белоруссии
Лукашенко подавит недовольных итогами выборов
Новости Белоруссии
В Белоруссии задержали бойцов ЧВК
Игорь Буккер Тайны морских пиратов Игорь Буккер Конрад Ренкас "Русская угроза" над Британией Конрад Ренкас Василий Амирджанов Героев изменения Конституции наградят орденами Василий Амирджанов
Комментарии
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Америка разваливается
Америка разваливается
Ивлеева рассказала, как переносит заражение коронавирусом
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Лукашенко заявил, что уже переболел коронавирусом
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Америка разваливается
Лукашенко подавит недовольных итогами выборов
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Игорь Коротченко: "Трамп – авантюрист и действует в духе Хрущёва"
Лукашенко заявил, что уже переболел коронавирусом
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Новый свиной грипп может стать супер-пандемией
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Лукашенко подавит недовольных итогами выборов
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон свободных от ЛГБТ"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ