"Зенит" объявил о подписании контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. Новый договор между футболистом и клубом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артёма Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!" — говорится в сообщении "Зенита".
Форвард является воспитанником школы московского "Спартака". Дзюба с 2006 по 2015 год находился на контракте красно-белых, периодически выступая в аренде. За это время он играл за:
С 2015 года Дзюба выступает за "Зенит". Полгода футболист провёл в аренде в "Арсенале".
В прошлом сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 мячей и сделав 12 результативных передач.
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