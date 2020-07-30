Тренер "Вашингтона" не удивлён игрой Овечкина

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден прокомментировал выступление капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина. Форвард забил два гола в выставочном матче против "Каролины", который завершился со счётом 3:2.

Также а активе Овечкина голевая передача, которую он отдал на Евгения Кузнецова.

"Не могу сказать, что я удивлён. То, как он вернулся после паузы, как он работает на тренировках, с какой энергией он это делает, всё это не случайно", — приводит пресс-служба НХЛ слова Рирдена.

Свой путь в Кубке Стэнли "Вашингтон" начнёт с 1/8 финала. Соперник команды станет известен после предварительного раунда.