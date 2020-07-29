"Локомотив" отказался от Кокорина по "футбольно-политическим" причинам

"Локомотив" не будет подписывать нападающего Александра Кокорина. Клуб отказался от возможной сделки по "футбольно-политическим" причинам, сообщает "СЭ".

Самый вероятный вариант продолжения карьеры Кокорина - "Сочи", но есть возможность подписания контракта с "Зенитом". Не исключено, что переговоры с футболистом начнёт "Спартак".

Кокорин после выхода из колонии подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона-2019/20. После этого форварда отправили в аренду в "Сочи". Нападающий провёл 10 матчей, в которых забил семь голов.