В "Севилье" за неделю до матча Лиги Европы нашли коронавирус

"Севилья" выступила с заявление по поводу вспышки коронавируса в команде. Ранее испанские СМИ сообщили, что из-за положительных тестов на "ковид" была отменена тренировка команды.

Положительный тест сдал один футболист. Его имя пресс-служба "Севлиьи" не называет. Игрока изолировали от партнеров по команде, остальным сделали повторные тесты. Результаты будут получены 30 июля.

Севильская команда 6 августа должна выйти на поле в матче 1/8 финала против "Ромы". Игра запланирована на стадионе в Дуйсбурге.