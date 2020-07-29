В "Локомотиве" отреагировали на информацию про Кокорина

Глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию по возможному подписанию Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что железнодорожники предложили нападающему подписной бонус в размере 4 млн евро.

"В виртуальном мире считается, что проходят различные виртуальные мероприятия. И на них обсуждаются различные виртуальные сделки. К сожалению, с реальной действительностью виртуальный мир не связан. Точка", — приводит "СЭ" слова Мещерякова.

Мещеряков отдельно отметил, что сообщение о 4 млн евро подписных — это выдумки журналистов.

"Разве кто-то в "Локомотиве" может что-то такое исполнить?" — подытожил Мещеряков.

У Кокорина также есть предложения от "Спартака" и "Динамо". Вместе с тем форвард собирается встретиться с "Зенитом", с которым у него заканчивается контракт.