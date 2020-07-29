Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о том, что в детстве не хотела быть девочкой. Фигуристка приняла участие в челлендже в Instagram, во время которого девушки рассказывают о том, что для них значит быть женщиной.
Туктамышева заявила, что в детстве у неё были не девичьи развлечения.
"В жизни у меня никогда не было кумиров среди женщин. В детстве мне вообще казалось, что лучше бы я родилась мальчишкой, ибо развлечения у меня были далеко не девичьи, — написала Елизавета.
Осознание того, что ей приятно быть женщиной, пришло к Туктамышевой с возрастом.
"С возрастом начала думать: "Хм, а я вроде ничего", и поняла, что мне нравится быть девушкой. Я хотела быть сильной. Мудрой. Яркой.
Я представляла себе образ несуществующей на тот момент женщины (себя), на которую я хочу быть похожа через десяток лет. Я понимала, к чему мне стремиться", — указала Туктамышева.
Фигуристка призвала женщин не стесняться себя и быть такой, какой хочется.
"И мне очень повезло, что в моём окружении есть женщины, которые своим примером показывают, что можно быть тем, кем хочется, не боясь непонимания или критики.
Такие примеры — это и есть поддержка, наглядное руководство к действию. Надеюсь, что мои слова тоже станут для кого-то поддержкой. "Не бойтесь проявлять себя! Вы сильные, смелые, уникальные", — написала Елизавета.
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#chellengeaccepted #womenpowerment #womxnsupportingwomxn Thank you @tiffytaz @miki_m_ando0403 @aljonasavchenko В жизни у меня никогда не было кумиров среди женщин. В детстве мне вообще казалось, что лучше бы я родилась мальчишкой, ибо развлечения у меня были далеко не девичьи. ⠀ Но с возрастом начала думать «хм, а я вроде ничего» и поняла что мне нравится быть девушкой. Я хотела быть сильной. Мудрой. Яркой. Я представляла себе образ несуществующей на тот момент женщины (себя), на которую я хочу быть похожа через десяток лет. Я понимала, к чему мне стремиться. ⠀ И мне очень повезло, что в моем окружении есть женщины, которые своим примером показывают, что можно быть тем, кем хочется, не боясь непонимания или критики. ⠀ Такие примеры - это и есть поддержка, наглядное руководство к действию. ⠀ Надеюсь, что мои слова тоже станут для кого-то поддержкой. «Не бойтесь проявлять себя! Вы сильные, смелые, уникальные» ✨ And next step for @bet1nka @86leramax @sinddra @_tarasova_evg @kapanna87 @jeniagres In my life I have never had idols among women. As a child I thought that it would be better if I was born a boy, because my entertainment was far from girlish. ⠀ But with age I began to think “hmm, but I’m good” and realized that I like being a girl. I wanted to be strong, wise and bright. I imagined the image of an ideal woman and strove for this image ⠀ And I am very lucky that there are women in my environment who show by their example that you can be who you want without fear of misunderstanding or criticism. ⠀ Such examples are a support and a visual guide for action. ⠀ I hope that my words will also become a support for someone. “Don't be afraid to show yourself! You are strong, courageous and unique" And next step for @bet1nka @86leramax @sinddra @_tarasova_evg @kapanna87 @jeniagres
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