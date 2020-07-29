Туктамышева призналась, что в детстве хотела быть мальчиком

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о том, что в детстве не хотела быть девочкой. Фигуристка приняла участие в челлендже в Instagram, во время которого девушки рассказывают о том, что для них значит быть женщиной.

Туктамышева заявила, что в детстве у неё были не девичьи развлечения.

"В жизни у меня никогда не было кумиров среди женщин. В детстве мне вообще казалось, что лучше бы я родилась мальчишкой, ибо развлечения у меня были далеко не девичьи, — написала Елизавета.

Осознание того, что ей приятно быть женщиной, пришло к Туктамышевой с возрастом.

"С возрастом начала думать: "Хм, а я вроде ничего", и поняла, что мне нравится быть девушкой. Я хотела быть сильной. Мудрой. Яркой. Я представляла себе образ несуществующей на тот момент женщины (себя), на которую я хочу быть похожа через десяток лет. Я понимала, к чему мне стремиться", — указала Туктамышева.

Фигуристка призвала женщин не стесняться себя и быть такой, какой хочется.