Нурмагомедов рассказал, когда состоится бой с Сен-Пьером

Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что согласился на бой с канадцем Жоржем Сен-Пьром. Чемпион UFC оставил комментарий под постом Джо Рогана, журналиста организации.

Хабиб заявил, что бой с Сен-Пьером состоится в апреле 2021 года.

До этого Нурмагомедову необходимо встретиться с Джастином Гэтжи, временным чемпионом UFC в легкой весовой категории. Поединок состоится 24 октября.