Министр спорта Подмосковья назвал задачу "Химок"

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о задачах "Химок" на ближайший сезон. Подмосковная команда начнёт чемпионат РПЛ домашней игрой против ЦСКА.

По словам Терюшкова, ставить команде задачу бороться за лидерские позиции пока нельзя. Сейчас цель — закрепиться в РПЛ, заняв место выше 13-го.