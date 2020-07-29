Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о задачах "Химок" на ближайший сезон. Подмосковная команда начнёт чемпионат РПЛ домашней игрой против ЦСКА.
По словам Терюшкова, ставить команде задачу бороться за лидерские позиции пока нельзя. Сейчас цель — закрепиться в РПЛ, заняв место выше 13-го.
"Задача на сезон — быть в середине турнирной таблицы, занять 8-12 места. Это нас устроит в наш первый сезон после возвращения. Сначала нужно присмотреться, а дальше уже думать и изучать, что покажет этот сезон", — приводит РИА "Новости" слова Терюшкова.
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