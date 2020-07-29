Глава КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги. В континентальном турнире могут появиться команды из Венгрии, Кореи и ОАЭ.
"Сейчас есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и Эмиратов. Но опять же, всё пока на стадии разговоров, до принятия решений ещё далеко. Надо встречаться, узнавать, смотреть документы, откуда идёт финансирование", — приводит "Чемпионат" слова Морозова.
Президент КХЛ заявил, что ситуация в мире усложняет процесс расширения лиги. В ближайшем сезоне оно точно не состоится.
"Посмотрим. Будем прорабатывать этот вопрос. До недавнего времени Узбекистан был близок к сотрудничеству. Но проект "Хумо" пока отложил свои планы по КХЛ", — заявил Морозов.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.