Венгрия, Корея, ОАЭ: в КХЛ рассказали о планах расширения лиги

Глава КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги. В континентальном турнире могут появиться команды из Венгрии, Кореи и ОАЭ.

"Сейчас есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и Эмиратов. Но опять же, всё пока на стадии разговоров, до принятия решений ещё далеко. Надо встречаться, узнавать, смотреть документы, откуда идёт финансирование", — приводит "Чемпионат" слова Морозова.

Президент КХЛ заявил, что ситуация в мире усложняет процесс расширения лиги. В ближайшем сезоне оно точно не состоится.