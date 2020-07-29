Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер рассказал, как относится к предложению выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым. В феврале 2019 года канадец объявил о завершении карьеры.
В последний раз в октагон он выходил в 2017 году, победив Майкла Биспинга. В этом бою Сен-Пьер завоевал титул чемпиона в среднем весе. Ранее он дважды завоевывал титул в полусредней категории.
Бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером предложил провести Дана Уайт. Глава UFC считает, что канадец был бы хорошим соперником для заключительного поединка Хабиба.
"Черт! Только я думал, что мне станет поспокойнее. Я очень жду бой Хабиба с Гэтжи в октябре. И желаю обоим удачи", — приводит ESPN слова Сен-Пьера.
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