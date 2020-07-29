"Крылья" подписали восемь футболистов "Чертаново"

"Крылья Советов" после вылета в ФНЛ сохранили часть своего состава. Выступления за команду продолжат опытные Дмитрий Комбаров, Александр Гацкан и Евгений Фролов, сообщает "СЭ".

Кроме того, в самарский клуб переходят сразу восемь футболистов "Чертаново". Ранее "Крылья" возглавил бывший тренер московской команды Игорь Осинькин.

Вместе с тренером за самарцев будут выступать:

Иван Ломаев;

Юрий Горшков;

Александр Солдатенков;

Максим Витюгов;

Данил Пруцев;

Роман Ежов;

Владислав Сарвели;

Дмитрий Цыпченко.

"Крылья Советов" в ФНЛ

Самарская команда начнёт выступления в ФНЛ 2 августа матчем против "Балтики".

В РПЛ из второго по силе дивизиона выйдут два клуба.