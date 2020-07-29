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"Крылья" подписали восемь футболистов "Чертаново"

Спорт » Командные виды » Футбол

"Крылья Советов" после вылета в ФНЛ сохранили часть своего состава. Выступления за команду продолжат опытные Дмитрий Комбаров, Александр Гацкан и Евгений Фролов, сообщает "СЭ".

Кроме того, в самарский клуб переходят сразу восемь футболистов "Чертаново". Ранее "Крылья" возглавил бывший тренер московской команды Игорь Осинькин.

Вместе с тренером за самарцев будут выступать:

  • Иван Ломаев;
  • Юрий Горшков;
  • Александр Солдатенков;
  • Максим Витюгов;
  • Данил Пруцев;
  • Роман Ежов;
  • Владислав Сарвели;
  • Дмитрий Цыпченко. 

"Крылья Советов" в ФНЛ

Самарская команда начнёт выступления в ФНЛ 2 августа матчем против "Балтики". 

В РПЛ из второго по силе дивизиона выйдут два клуба.

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