"Крылья Советов" после вылета в ФНЛ сохранили часть своего состава. Выступления за команду продолжат опытные Дмитрий Комбаров, Александр Гацкан и Евгений Фролов, сообщает "СЭ".
Кроме того, в самарский клуб переходят сразу восемь футболистов "Чертаново". Ранее "Крылья" возглавил бывший тренер московской команды Игорь Осинькин.
Вместе с тренером за самарцев будут выступать:
Самарская команда начнёт выступления в ФНЛ 2 августа матчем против "Балтики".
В РПЛ из второго по силе дивизиона выйдут два клуба.
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