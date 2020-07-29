Вслед за Шатовым из "Зенита" ушёл Смольников

Защитник "Зенита" Игорь Смольников покинул клуб. Футболист провёл 198 матчей в составе питерской команды, в которых забил 10 голов и сделал 11 передач.

Смольников выиграл те же трофеи, что и Олег Шатов, об уходе которого было заявлено раньше. Защитник стал обладателем трёх чемпионских титулов, двух Кубков России и одного Суперкубка.

"Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в "Зените" и желают успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении "Зенита".

Карьера Смольникова

В "Зените" футболист с 2013 года. До перехода в питерскую команду выступал за:

"Торпедо" (Москва);

"Локомотив";

"Урал";

"Читу";

"Жемчужину-Сочи";

"Ростов";

"Краснодар".

За сборную России отыграл 29 матчей. В последний раз выходил на поле в футболке национальной команды в 2018 году.