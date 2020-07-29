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Вслед за Шатовым из "Зенита" ушёл Смольников

Спорт » Командные виды » Футбол

Защитник "Зенита" Игорь Смольников покинул клуб. Футболист провёл 198 матчей в составе питерской команды, в которых забил 10 голов и сделал 11 передач.

Смольников выиграл те же трофеи, что и Олег Шатов, об уходе которого было заявлено раньше. Защитник стал обладателем трёх чемпионских титулов, двух Кубков России и одного Суперкубка.

"Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в "Зените" и желают успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении "Зенита".

Карьера Смольникова

В "Зените" футболист с 2013 года. До перехода в питерскую команду выступал за:

  • "Торпедо" (Москва);
  • "Локомотив";
  • "Урал";
  • "Читу";
  • "Жемчужину-Сочи";
  • "Ростов";
  • "Краснодар".

За сборную России отыграл 29 матчей. В последний раз выходил на поле в футболке национальной команды в 2018 году.

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