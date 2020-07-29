"Зенит" объявил об уходе Шатова

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов ушёл из клуба. У игрока закончился контракт, который стороны решили не продлевать, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Шатов выступал в "Зените" с 2013 года. В Питер футболист переехал из "Анжи". За команду он отыграл 200 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 44 передачи.

Хавбек трижды выиграл чемпионат России, дважды — Кубок России и один раз — Суперкубок. В сезоне-2017/18 Шатов выступал за "Краснодар".

Футболист с 2013 по 2016 год привлекался к играм за сборную России. Он провёл 28 матчей и забил два гола.