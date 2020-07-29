Глушаков встречается с футболисткой Коваленко

Экс-полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков хочет перейти в один из Московских клубов, чтобы быть ближе со своей возлюбленной. Игрок встречается с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко, сообщает Telegram-канал Mash.

Глушаков и Коваленко живут в поселке Павлово-2. Футболист постоянно находился в разъездах из-за выступлений за "Ахмат", что не устраивало пару.

Ранее сообщалось, что Глушаков предложил свои услуги "Спартаку" и "Динамо". Футболист рассчитывает на зарплату в размере 1,5 млн евро.

В минувшем сезоне Глушаков отыграл за "Ахмат" 27 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу.