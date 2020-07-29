Роналду реализовал больше всех пенальти в ХХI веке

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил очередной рейтинг. На этот раз любители статистики посчитали, сколько пенальти реализовал португалец и другие футболисты.

Роналду за последнее 20-летие реализовал 114 ударов "с точки". Второе место в рейтинге с большим отставанием занимают форвард "Барселоны" Лионель Месси и Франческо Тотти, третье — Златан Ибрагимович.

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