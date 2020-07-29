Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил очередной рейтинг. На этот раз любители статистики посчитали, сколько пенальти реализовал португалец и другие футболисты.
Роналду за последнее 20-летие реализовал 114 ударов "с точки". Второе место в рейтинге с большим отставанием занимают форвард "Барселоны" Лионель Месси и Франческо Тотти, третье — Златан Ибрагимович.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".