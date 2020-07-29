ЦСКА сегодня объявит о подписании Гайча

ЦСКА объявит о переходе нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча 29 июля. Контракт будет подписан на пять лет, сообщает Ole.

Для того чтобы стать игроком ЦСКА в среду, Гайчу необходимо сдать отрицательный тест на коронавирус. Тогда футболист сможет вылететь из Аргентины в Россию и поставить подпись под соглашением.

Сумма перехода составит 8,5 млн евро. В последующем "Сан-Лоренсо" получит 20% от продажи игрока в другую команду.

Адольфо Гайч

Аргентинец является воспитанником "Сан-Лоренсо". За основную команду отыграл 28 матчей, в которых забил восемь мячей.

В составе сборной страны провёл одну игру. В сентябре 2019 года Гайч вышел на поле в матче против Мексики.