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Михеев вернулся на лёд и помог "Торонто" победить "Монреаль"

Спорт » Командные виды » Хоккей

В НХЛ в ночь на среду начались выставочные матчи перед рестартом сезона. В одной из игр "Торонто" победил "Монреаль" со счётом 4:2.

На первой же минуте матча шайбу в ворота "Канадиенс" забросил российский нападающий Илья Михеев. Форвард вышел на лёд впервые с декабря 2019 года, когда травмировал запястье.

В регулярном чемпионате на счету Михеева восемь шайб и 15 передач в 39 матчах. Россиянин признан лучшим новичком команды в этом сезоне.

"Торонто" начнет выступления в Кубке Стэнли 1 августа с предварительного раунда. Команда проведёт серию до трёх побед против "Коламбуса".

 

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