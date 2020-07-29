Михеев вернулся на лёд и помог "Торонто" победить "Монреаль"

В НХЛ в ночь на среду начались выставочные матчи перед рестартом сезона. В одной из игр "Торонто" победил "Монреаль" со счётом 4:2.

На первой же минуте матча шайбу в ворота "Канадиенс" забросил российский нападающий Илья Михеев. Форвард вышел на лёд впервые с декабря 2019 года, когда травмировал запястье.

В регулярном чемпионате на счету Михеева восемь шайб и 15 передач в 39 матчах. Россиянин признан лучшим новичком команды в этом сезоне.

"Торонто" начнет выступления в Кубке Стэнли 1 августа с предварительного раунда. Команда проведёт серию до трёх побед против "Коламбуса".