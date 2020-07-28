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РПЛ опубликовала календарь нового сезона

Спорт » Командные виды » Футбол

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь сезона-2020/21. Первый матч состоится 8 августа. Чемпион России "Зенит" начнёт турнир в Волгограде матчем с "Ротором".

Уже в третьем туре состоится матч с приставкой "супер", в котором встретятся ЦСКА и "Зенит". В августе команды проведут сразу шесть туров.

Последние матчи перед зимним перерывом состоятся 17 декабря, а возобновится турнир 26 февраля.

Кроме того, в календаре запланированы три дня для проведения матчей группового этапа Кубка России. На этой стадии будут участвовать клубы, которые заняли места с 10 по 16 в РПЛ. 1/8 финала турнира, где стартуют лидеры, запланирована на февраль.

Завершится чемпионат 16 мая. Финал Кубка России запланирован на 12-е число.

Календарь РПЛ сезона-2020/21

1 тур, 8-11 августа

  • "Спартак" — "Сочи"
  • "Тамбов" — "Ростов"
  • "Рубин" — "Локомотив"
  • "Арсенал" — "Ахмат"
  • "Ротор" — "Зенит"
  • "Уфа" — "Краснодар"
  • "Урал" — "Динамо"
  • "Химки" — ЦСКА

2 тур, 14-17 августа

  • "Спартак" — "Ахмат"
  • "Ростов" — "Зенит"
  • ЦСКА — "Тамбов"
  • "Динамо" — "Ротор"
  • "Локомотив" — "Краснодар"
  • "Сочи" — "Химки"
  • "Рубин" — "Урал"
  • "Арсенал" — "Уфа"

3 тур, 18-20 августа

  • "Зенит" — ЦСКА
  • "Краснодар" — "Арсенал"
  • "Ахмат" — "Ротор"
  • "Динамо" — "Ростов"
  • "Тамбов" — "Химки"
  • "Сочи" — "Рубин"
  • "Уфа" — "Спартак"
  • "Урал" — "Локомотив"

4 тур, 21-24 августа

  • "Зенит" — "Тамбов"
  • "Спартак" — "Локомотив"
  • ЦСКА — "Рубин"
  • "Арсенал" — "Динамо"
  • "Ротор" — "Сочи"
  • "Уфа" — "Ростов"
  • "Урал" — "Краснодар"
  • "Химки" — "Ахмат"

5 тур, 25-27 августа

  • "Ростов" — "Урал"
  • "Краснодар" — ЦСКА
  • "Динамо" — "Зенит"
  • "Локомотив" — "Ахмат"
  • "Тамбов" — "Сочи"
  • "Рубин" — "Уфа"
  • "Арсенал" — "Химки"
  • "Ротор" — "Спартак"

6 тур, 28-30 августа

  • "Спартак" — "Арсенал"
  • "Краснодар" — "Ростов"
  • "Ахмат" — ЦСКА
  • "Локомотив" — "Зенит"
  • "Сочи" — "Урал"
  • "Рубин" — "Тамбов"
  • "Уфа" — "Динамо"
  • "Химки" — "Ротор"

7 тур, 11-14 сентября

  • "Зенит" — "Арсенал"
  • "Ростов" — "Локомотив"
  • "Ахмат" — "Сочи"
  • ЦСКА — "Спартак"
  • "Динамо" — "Рубин"
  • "Тамбов" — "Уфа"
  • "Ротор" — "Краснодар"
  • "Урал" — "Химки"

Матчи группового этапа Кубка России, 16-17 сентября

8 тур, 18-21 сентября

  • "Ростов" — "Ротор"
  • "Краснодар" — "Химки"
  • "Динамо" — "Ахмат"
  • "Локомотив" — "Тамбов"
  • "Рубин" — "Спартак"
  • "Арсенал" — "Сочи"
  • "Уфа" — ЦСКА
  • "Урал" — "Зенит"

9 тур, 25-28 сентября

  • "Зенит" — "Уфа"
  • "Тамбов" — "Спартак"
  • "Ахмат" — "Урал"
  • ЦСКА — "Локомотив"
  • "Сочи" — "Краснодар"
  • "Арсенал" — "Ростов"
  • "Ротор" — "Рубин"
  • "Химки" — "Динамо"

Матчи группового этапа Кубка России, 30 сентября — 1 октября

10 тур, 2-4 октября

  • "Спартак" — "Зенит"
  • "Динамо" — "Краснодар"
  • "Локомотив" — "Химки"
  • "Тамбов" — "Арсенал"
  • "Сочи" — "Ростов"
  • "Рубин" — "Ахмат"
  • "Уфа" — "Ротор"
  • "Урал" — ЦСКА

11 тур, 17-19 октября

  • "Зенит" — "Сочи"
  • "Ростов" — "Ахмат"
  • "Краснодар" — "Рубин"
  • ЦСКА — "Динамо" Москва
  • "Локомотив" "Уфа"
  • "Арсенал" — "Урал"
  • "Ротор" — "Тамбов"
  • "Химки" — "Спартак"

Матчи группового этапа Кубка России, 21-22 октября

12 тур, 23-26 октября

  • "Зенит" — "Рубин"
  • "Ростов" — "Химки"
  • "Краснодар" — "Спартак"
  • "Ахмат" — "Уфа"
  • ЦСКА — "Арсенал"
  • "Динамо" — "Сочи"
  • "Локомотив" — "Ротор"
  • "Урал" — "Тамбов"

13 тур, 30 октября-2 ноября

  • "Спартак" — Ростов
  • "Ахмат" — "Краснодар"
  • "Тамбов" — "Динамо"
  • "Сочи" — "Локомотив"
  • "Рубин" — "Арсенал"
  • "Ротор" — ЦСКА
  • "Уфа" — "Урал"
  • "Химки" — "Зенит"

14 тур, 6-8 ноября

  • "Зенит" — "Краснодар"
  • ЦСКА — "Ростов"
  • "Динамо" — "Локомотив"
  • "Тамбов" — "Ахмат"
  • "Сочи" — "Уфа"
  • "Арсенал" — "Ротор"
  • "Урал" — "Спартак"
  • "Химки" — "Рубин"

15 тур, 21-23 ноября

  • "Спартак" — "Динамо"
  • "Краснодар" — "Тамбов"
  • "Ахмат" — "Зенит"
  • ЦСКА — "Сочи"
  • "Локомотив" — "Арсенал"
  • "Рубин" — "Ростов"
  • "Ротор" — "Урал"
  • "Уфа" — "Химки"

16 тур, 27-30 ноября

  • "Спартак" — "Ротор"
  • "Ростов" — "Динамо"
  • "Ахмат" — "Локомотив"
  • "Рубин" — ЦСКА
  • "Арсенал" — "Зенит"
  • "Уфа" — "Тамбов"
  • "Урал" — "Сочи"
  • "Химки" — "Краснодар"

17 тур, 4-7 декабря

  • "Зенит" — "Урал"
  • "Ростов" — "Уфа"
  • "Краснодар" — "Ротор"
  • ЦСКА — "Химки"
  • "Динамо" — "Арсенал"
  • "Локомотив" — "Рубин"
  • "Спартак" — "Тамбов"
  • "Сочи" — "Ахмат"

18 тур, 11-14 декабря

  • "Зенит" — "Динамо"
  • "Краснодар" — "Локомотив"
  • "Ахмат" "Ростов"
  • ЦСКА — "Урал"
  • "Тамбов" — "Рубин"
  • "Сочи" — "Спартак"
  • "Ротор" — "Уфа"
  • "Химки" — "Арсенал"

19 тур, 15-17 декабря

  • "Зенит" — "Спартак"
  • "Краснодар" — "Уфа"
  • "Ахмат" — "Рубин"
  • "Ростов" — ЦСКА
  • "Тамбов" — "Урал"
  • "Сочи" — "Динамо"
  • "Ротор" — "Арсенал"
  • "Химки" — "Локомотив"

1/8 финала Кубка России, 20-21 февраля

20 тур, 26 февраля — 1 марта

  • "Зенит" — "Ростов"
  • "Спартак" — "Рубин"
  • "Краснодар" — "Урал"
  • "Ахмат" — "Динамо"
  • "Локомотив" — ЦСКА
  • "Тамбов" — "Ротор"
  • "Сочи" — "Арсенал"
  • "Химки" — "Уфа"

1/4 финала Кубка России, 2-3 марта

21 тур, 5-8 марта

  • "Спартак" — "Краснодар"
  • "Ростов" — "Сочи"
  • ЦСКА — "Ахмат"
  • "Динамо" — "Тамбов"
  • "Рубин" — "Зенит"
  • "Арсенал" — "Локомотив"
  • "Ротор" — "Химки"
  • "Урал" — "Уфа"

22 тур, 12-15 марта

  • "Зенит" — "Ахмат"
  • "Динамо" — "Спартак"
  • "Локомотив" — "Сочи"
  • "Тамбов" — "Краснодар"
  • "Арсенал" — ЦСКА
  • "Уфа" — "Рубин"
  • "Урал" — "Ротор"
  • "Химки" — "Ростов"

23 тур, 19-21 марта

  • "Спартак" — "Урал"
  • "Краснодар" — "Динамо"
  • "Ахмат" — "Арсенал"
  • ЦСКА — "Зенит"
  • "Сочи" — "Тамбов"
  • "Рубин" — "Химки"
  • "Ротор" — "Ростов"
  • "Уфа" — "Локомотив"

24 тур, 3-5 апреля

  • "Зенит" — "Химки"
  • "Ростов" — "Спартак"
  • "Краснодар" — "Ахмат"
  • "Динамо" — "Уфа"
  • "Тамбов" — ЦСКА
  • "Рубин" — "Сочи"
  • "Ротор" — "Локомотив"
  • "Урал" — "Арсенал"

25 тур, 9-12 апреля

  • "Ростов" — "Рубин"
  • ЦСКА — "Ротор"
  • "Динамо" — "Урал"
  • "Локомотив" — "Спартак"
  • "Сочи" — "Зенит"
  • "Арсенал" — "Краснодар"
  • "Уфа" — "Ахмат"
  • "Химки" — "Тамбов"

26 тур, 16-19 апреля

  • "Спартак" — "Уфа"
  • "Краснодар" — "Зенит"
  • "Ахмат" — "Химки"
  • "Локомотив" — "Ростов"
  • "Сочи" — ЦСКА
  • "Арсенал" — "Тамбов"
  • "Ротор" — "Динамо"
  • "Урал" — "Рубин"

1/2 финала Кубка России, 21-22 апреля

27 тур, 23-26 апреля

  • "Зенит" — "Ротор"
  • "Спартак" — ЦСКА
  • "Ростов" — "Арсенал"
  • "Динамо" — "Химки"
  • "Тамбов" — "Локомотив"
  • "Рубин" — "Краснодар"
  • "Уфа" — "Сочи"
  • "Урал" — "Ахмат"

28 тур, 30 апреля-3 мая

  • "Зенит" — "Локомотив"
  • "Ростов" — "Тамбов"
  • "Краснодар" — "Сочи"
  • ЦСКА — "Уфа"
  • "Рубин" — "Динамо"
  • "Арсенал" — "Спартак"
  • "Ротор" — "Ахмат"
  • "Химки" — "Урал"

29 тур, 7-10 мая

  • "Спартак" — "Химки"
  • "Ахмат" — "Тамбов"
  • ЦСКА — "Краснодар"
  • "Локомотив" — "Динамо"
  • "Сочи" — "Ротор"
  • "Арсенал" — "Рубин"
  • "Уфа" — "Зенит"
  • "Урал" — "Ростов"

Финал Кубка России — 12 мая

30 тур, 16 мая

  • "Ростов" — "Краснодар"
  • "Ахмат" — "Спартак"
  • "Динамо" — ЦСКА
  • "Локомотив" — "Урал"
  • "Тамбов" — "Зенит"
  • "Рубин" — "Ротор"
  • "Уфа" — "Арсенал"
  • "Химки" — "Сочи"
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