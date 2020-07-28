РПЛ опубликовала календарь нового сезона
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь сезона-2020/21. Первый матч состоится 8 августа. Чемпион России "Зенит" начнёт турнир в Волгограде матчем с "Ротором".
Уже в третьем туре состоится матч с приставкой "супер", в котором встретятся ЦСКА и "Зенит". В августе команды проведут сразу шесть туров.
Последние матчи перед зимним перерывом состоятся 17 декабря, а возобновится турнир 26 февраля.
Кроме того, в календаре запланированы три дня для проведения матчей группового этапа Кубка России. На этой стадии будут участвовать клубы, которые заняли места с 10 по 16 в РПЛ. 1/8 финала турнира, где стартуют лидеры, запланирована на февраль.
Завершится чемпионат 16 мая. Финал Кубка России запланирован на 12-е число.
Календарь РПЛ сезона-2020/21
1 тур, 8-11 августа
- "Спартак" — "Сочи"
- "Тамбов" — "Ростов"
- "Рубин" — "Локомотив"
- "Арсенал" — "Ахмат"
- "Ротор" — "Зенит"
- "Уфа" — "Краснодар"
- "Урал" — "Динамо"
- "Химки" — ЦСКА
2 тур, 14-17 августа
- "Спартак" — "Ахмат"
- "Ростов" — "Зенит"
- ЦСКА — "Тамбов"
- "Динамо" — "Ротор"
- "Локомотив" — "Краснодар"
- "Сочи" — "Химки"
- "Рубин" — "Урал"
- "Арсенал" — "Уфа"
3 тур, 18-20 августа
- "Зенит" — ЦСКА
- "Краснодар" — "Арсенал"
- "Ахмат" — "Ротор"
- "Динамо" — "Ростов"
- "Тамбов" — "Химки"
- "Сочи" — "Рубин"
- "Уфа" — "Спартак"
- "Урал" — "Локомотив"
4 тур, 21-24 августа
- "Зенит" — "Тамбов"
- "Спартак" — "Локомотив"
- ЦСКА — "Рубин"
- "Арсенал" — "Динамо"
- "Ротор" — "Сочи"
- "Уфа" — "Ростов"
- "Урал" — "Краснодар"
- "Химки" — "Ахмат"
5 тур, 25-27 августа
- "Ростов" — "Урал"
- "Краснодар" — ЦСКА
- "Динамо" — "Зенит"
- "Локомотив" — "Ахмат"
- "Тамбов" — "Сочи"
- "Рубин" — "Уфа"
- "Арсенал" — "Химки"
- "Ротор" — "Спартак"
6 тур, 28-30 августа
- "Спартак" — "Арсенал"
- "Краснодар" — "Ростов"
- "Ахмат" — ЦСКА
- "Локомотив" — "Зенит"
- "Сочи" — "Урал"
- "Рубин" — "Тамбов"
- "Уфа" — "Динамо"
- "Химки" — "Ротор"
7 тур, 11-14 сентября
- "Зенит" — "Арсенал"
- "Ростов" — "Локомотив"
- "Ахмат" — "Сочи"
- ЦСКА — "Спартак"
- "Динамо" — "Рубин"
- "Тамбов" — "Уфа"
- "Ротор" — "Краснодар"
- "Урал" — "Химки"
Матчи группового этапа Кубка России, 16-17 сентября
8 тур, 18-21 сентября
- "Ростов" — "Ротор"
- "Краснодар" — "Химки"
- "Динамо" — "Ахмат"
- "Локомотив" — "Тамбов"
- "Рубин" — "Спартак"
- "Арсенал" — "Сочи"
- "Уфа" — ЦСКА
- "Урал" — "Зенит"
9 тур, 25-28 сентября
- "Зенит" — "Уфа"
- "Тамбов" — "Спартак"
- "Ахмат" — "Урал"
- ЦСКА — "Локомотив"
- "Сочи" — "Краснодар"
- "Арсенал" — "Ростов"
- "Ротор" — "Рубин"
- "Химки" — "Динамо"
Матчи группового этапа Кубка России, 30 сентября — 1 октября
10 тур, 2-4 октября
- "Спартак" — "Зенит"
- "Динамо" — "Краснодар"
- "Локомотив" — "Химки"
- "Тамбов" — "Арсенал"
- "Сочи" — "Ростов"
- "Рубин" — "Ахмат"
- "Уфа" — "Ротор"
- "Урал" — ЦСКА
11 тур, 17-19 октября
- "Зенит" — "Сочи"
- "Ростов" — "Ахмат"
- "Краснодар" — "Рубин"
- ЦСКА — "Динамо" Москва
- "Локомотив" "Уфа"
- "Арсенал" — "Урал"
- "Ротор" — "Тамбов"
- "Химки" — "Спартак"
Матчи группового этапа Кубка России, 21-22 октября
12 тур, 23-26 октября
- "Зенит" — "Рубин"
- "Ростов" — "Химки"
- "Краснодар" — "Спартак"
- "Ахмат" — "Уфа"
- ЦСКА — "Арсенал"
- "Динамо" — "Сочи"
- "Локомотив" — "Ротор"
- "Урал" — "Тамбов"
13 тур, 30 октября-2 ноября
- "Спартак" — Ростов
- "Ахмат" — "Краснодар"
- "Тамбов" — "Динамо"
- "Сочи" — "Локомотив"
- "Рубин" — "Арсенал"
- "Ротор" — ЦСКА
- "Уфа" — "Урал"
- "Химки" — "Зенит"
14 тур, 6-8 ноября
- "Зенит" — "Краснодар"
- ЦСКА — "Ростов"
- "Динамо" — "Локомотив"
- "Тамбов" — "Ахмат"
- "Сочи" — "Уфа"
- "Арсенал" — "Ротор"
- "Урал" — "Спартак"
- "Химки" — "Рубин"
15 тур, 21-23 ноября
- "Спартак" — "Динамо"
- "Краснодар" — "Тамбов"
- "Ахмат" — "Зенит"
- ЦСКА — "Сочи"
- "Локомотив" — "Арсенал"
- "Рубин" — "Ростов"
- "Ротор" — "Урал"
- "Уфа" — "Химки"
16 тур, 27-30 ноября
- "Спартак" — "Ротор"
- "Ростов" — "Динамо"
- "Ахмат" — "Локомотив"
- "Рубин" — ЦСКА
- "Арсенал" — "Зенит"
- "Уфа" — "Тамбов"
- "Урал" — "Сочи"
- "Химки" — "Краснодар"
17 тур, 4-7 декабря
- "Зенит" — "Урал"
- "Ростов" — "Уфа"
- "Краснодар" — "Ротор"
- ЦСКА — "Химки"
- "Динамо" — "Арсенал"
- "Локомотив" — "Рубин"
- "Спартак" — "Тамбов"
- "Сочи" — "Ахмат"
18 тур, 11-14 декабря
- "Зенит" — "Динамо"
- "Краснодар" — "Локомотив"
- "Ахмат" "Ростов"
- ЦСКА — "Урал"
- "Тамбов" — "Рубин"
- "Сочи" — "Спартак"
- "Ротор" — "Уфа"
- "Химки" — "Арсенал"
19 тур, 15-17 декабря
- "Зенит" — "Спартак"
- "Краснодар" — "Уфа"
- "Ахмат" — "Рубин"
- "Ростов" — ЦСКА
- "Тамбов" — "Урал"
- "Сочи" — "Динамо"
- "Ротор" — "Арсенал"
- "Химки" — "Локомотив"
1/8 финала Кубка России, 20-21 февраля
20 тур, 26 февраля — 1 марта
- "Зенит" — "Ростов"
- "Спартак" — "Рубин"
- "Краснодар" — "Урал"
- "Ахмат" — "Динамо"
- "Локомотив" — ЦСКА
- "Тамбов" — "Ротор"
- "Сочи" — "Арсенал"
- "Химки" — "Уфа"
1/4 финала Кубка России, 2-3 марта
21 тур, 5-8 марта
- "Спартак" — "Краснодар"
- "Ростов" — "Сочи"
- ЦСКА — "Ахмат"
- "Динамо" — "Тамбов"
- "Рубин" — "Зенит"
- "Арсенал" — "Локомотив"
- "Ротор" — "Химки"
- "Урал" — "Уфа"
22 тур, 12-15 марта
- "Зенит" — "Ахмат"
- "Динамо" — "Спартак"
- "Локомотив" — "Сочи"
- "Тамбов" — "Краснодар"
- "Арсенал" — ЦСКА
- "Уфа" — "Рубин"
- "Урал" — "Ротор"
- "Химки" — "Ростов"
23 тур, 19-21 марта
- "Спартак" — "Урал"
- "Краснодар" — "Динамо"
- "Ахмат" — "Арсенал"
- ЦСКА — "Зенит"
- "Сочи" — "Тамбов"
- "Рубин" — "Химки"
- "Ротор" — "Ростов"
- "Уфа" — "Локомотив"
24 тур, 3-5 апреля
- "Зенит" — "Химки"
- "Ростов" — "Спартак"
- "Краснодар" — "Ахмат"
- "Динамо" — "Уфа"
- "Тамбов" — ЦСКА
- "Рубин" — "Сочи"
- "Ротор" — "Локомотив"
- "Урал" — "Арсенал"
25 тур, 9-12 апреля
- "Ростов" — "Рубин"
- ЦСКА — "Ротор"
- "Динамо" — "Урал"
- "Локомотив" — "Спартак"
- "Сочи" — "Зенит"
- "Арсенал" — "Краснодар"
- "Уфа" — "Ахмат"
- "Химки" — "Тамбов"
26 тур, 16-19 апреля
- "Спартак" — "Уфа"
- "Краснодар" — "Зенит"
- "Ахмат" — "Химки"
- "Локомотив" — "Ростов"
- "Сочи" — ЦСКА
- "Арсенал" — "Тамбов"
- "Ротор" — "Динамо"
- "Урал" — "Рубин"
1/2 финала Кубка России, 21-22 апреля
27 тур, 23-26 апреля
- "Зенит" — "Ротор"
- "Спартак" — ЦСКА
- "Ростов" — "Арсенал"
- "Динамо" — "Химки"
- "Тамбов" — "Локомотив"
- "Рубин" — "Краснодар"
- "Уфа" — "Сочи"
- "Урал" — "Ахмат"
28 тур, 30 апреля-3 мая
- "Зенит" — "Локомотив"
- "Ростов" — "Тамбов"
- "Краснодар" — "Сочи"
- ЦСКА — "Уфа"
- "Рубин" — "Динамо"
- "Арсенал" — "Спартак"
- "Ротор" — "Ахмат"
- "Химки" — "Урал"
29 тур, 7-10 мая
- "Спартак" — "Химки"
- "Ахмат" — "Тамбов"
- ЦСКА — "Краснодар"
- "Локомотив" — "Динамо"
- "Сочи" — "Ротор"
- "Арсенал" — "Рубин"
- "Уфа" — "Зенит"
- "Урал" — "Ростов"
Финал Кубка России — 12 мая
30 тур, 16 мая
- "Ростов" — "Краснодар"
- "Ахмат" — "Спартак"
- "Динамо" — ЦСКА
- "Локомотив" — "Урал"
- "Тамбов" — "Зенит"
- "Рубин" — "Ротор"
- "Уфа" — "Арсенал"
- "Химки" — "Сочи"