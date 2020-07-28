РПЛ опубликовала календарь нового сезона

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь сезона-2020/21. Первый матч состоится 8 августа. Чемпион России "Зенит" начнёт турнир в Волгограде матчем с "Ротором".

Уже в третьем туре состоится матч с приставкой "супер", в котором встретятся ЦСКА и "Зенит". В августе команды проведут сразу шесть туров.

Последние матчи перед зимним перерывом состоятся 17 декабря, а возобновится турнир 26 февраля.

Кроме того, в календаре запланированы три дня для проведения матчей группового этапа Кубка России. На этой стадии будут участвовать клубы, которые заняли места с 10 по 16 в РПЛ. 1/8 финала турнира, где стартуют лидеры, запланирована на февраль.

Завершится чемпионат 16 мая. Финал Кубка России запланирован на 12-е число.

Календарь РПЛ сезона-2020/21

1 тур, 8-11 августа

"Спартак" — "Сочи"

"Тамбов" — "Ростов"

"Рубин" — "Локомотив"

"Арсенал" — "Ахмат"

"Ротор" — "Зенит"

"Уфа" — "Краснодар"

"Урал" — "Динамо"

"Химки" — ЦСКА

2 тур, 14-17 августа

"Спартак" — "Ахмат"

"Ростов" — "Зенит"

ЦСКА — "Тамбов"

"Динамо" — "Ротор"

"Локомотив" — "Краснодар"

"Сочи" — "Химки"

"Рубин" — "Урал"

"Арсенал" — "Уфа"

3 тур, 18-20 августа

"Зенит" — ЦСКА

"Краснодар" — "Арсенал"

"Ахмат" — "Ротор"

"Динамо" — "Ростов"

"Тамбов" — "Химки"

"Сочи" — "Рубин"

"Уфа" — "Спартак"

"Урал" — "Локомотив"

4 тур, 21-24 августа

"Зенит" — "Тамбов"

"Спартак" — "Локомотив"

ЦСКА — "Рубин"

"Арсенал" — "Динамо"

"Ротор" — "Сочи"

"Уфа" — "Ростов"

"Урал" — "Краснодар"

"Химки" — "Ахмат"

5 тур, 25-27 августа

"Ростов" — "Урал"

"Краснодар" — ЦСКА

"Динамо" — "Зенит"

"Локомотив" — "Ахмат"

"Тамбов" — "Сочи"

"Рубин" — "Уфа"

"Арсенал" — "Химки"

"Ротор" — "Спартак"

6 тур, 28-30 августа

"Спартак" — "Арсенал"

"Краснодар" — "Ростов"

"Ахмат" — ЦСКА

"Локомотив" — "Зенит"

"Сочи" — "Урал"

"Рубин" — "Тамбов"

"Уфа" — "Динамо"

"Химки" — "Ротор"

7 тур, 11-14 сентября

"Зенит" — "Арсенал"

"Ростов" — "Локомотив"

"Ахмат" — "Сочи"

ЦСКА — "Спартак"

"Динамо" — "Рубин"

"Тамбов" — "Уфа"

"Ротор" — "Краснодар"

"Урал" — "Химки"

Матчи группового этапа Кубка России, 16-17 сентября

8 тур, 18-21 сентября

"Ростов" — "Ротор"

"Краснодар" — "Химки"

"Динамо" — "Ахмат"

"Локомотив" — "Тамбов"

"Рубин" — "Спартак"

"Арсенал" — "Сочи"

"Уфа" — ЦСКА

"Урал" — "Зенит"

9 тур, 25-28 сентября

"Зенит" — "Уфа"

"Тамбов" — "Спартак"

"Ахмат" — "Урал"

ЦСКА — "Локомотив"

"Сочи" — "Краснодар"

"Арсенал" — "Ростов"

"Ротор" — "Рубин"

"Химки" — "Динамо"

Матчи группового этапа Кубка России, 30 сентября — 1 октября

10 тур, 2-4 октября

"Спартак" — "Зенит"

"Динамо" — "Краснодар"

"Локомотив" — "Химки"

"Тамбов" — "Арсенал"

"Сочи" — "Ростов"

"Рубин" — "Ахмат"

"Уфа" — "Ротор"

"Урал" — ЦСКА

11 тур, 17-19 октября

"Зенит" — "Сочи"

"Ростов" — "Ахмат"

"Краснодар" — "Рубин"

ЦСКА — "Динамо" Москва

"Локомотив" "Уфа"

"Арсенал" — "Урал"

"Ротор" — "Тамбов"

"Химки" — "Спартак"

Матчи группового этапа Кубка России, 21-22 октября

12 тур, 23-26 октября

"Зенит" — "Рубин"

"Ростов" — "Химки"

"Краснодар" — "Спартак"

"Ахмат" — "Уфа"

ЦСКА — "Арсенал"

"Динамо" — "Сочи"

"Локомотив" — "Ротор"

"Урал" — "Тамбов"

13 тур, 30 октября-2 ноября

"Спартак" — Ростов

"Ахмат" — "Краснодар"

"Тамбов" — "Динамо"

"Сочи" — "Локомотив"

"Рубин" — "Арсенал"

"Ротор" — ЦСКА

"Уфа" — "Урал"

"Химки" — "Зенит"

14 тур, 6-8 ноября

"Зенит" — "Краснодар"

ЦСКА — "Ростов"

"Динамо" — "Локомотив"

"Тамбов" — "Ахмат"

"Сочи" — "Уфа"

"Арсенал" — "Ротор"

"Урал" — "Спартак"

"Химки" — "Рубин"

15 тур, 21-23 ноября

"Спартак" — "Динамо"

"Краснодар" — "Тамбов"

"Ахмат" — "Зенит"

ЦСКА — "Сочи"

"Локомотив" — "Арсенал"

"Рубин" — "Ростов"

"Ротор" — "Урал"

"Уфа" — "Химки"

16 тур, 27-30 ноября

"Спартак" — "Ротор"

"Ростов" — "Динамо"

"Ахмат" — "Локомотив"

"Рубин" — ЦСКА

"Арсенал" — "Зенит"

"Уфа" — "Тамбов"

"Урал" — "Сочи"

"Химки" — "Краснодар"

17 тур, 4-7 декабря

"Зенит" — "Урал"

"Ростов" — "Уфа"

"Краснодар" — "Ротор"

ЦСКА — "Химки"

"Динамо" — "Арсенал"

"Локомотив" — "Рубин"

"Спартак" — "Тамбов"

"Сочи" — "Ахмат"

18 тур, 11-14 декабря

"Зенит" — "Динамо"

"Краснодар" — "Локомотив"

"Ахмат" "Ростов"

ЦСКА — "Урал"

"Тамбов" — "Рубин"

"Сочи" — "Спартак"

"Ротор" — "Уфа"

"Химки" — "Арсенал"

19 тур, 15-17 декабря

"Зенит" — "Спартак"

"Краснодар" — "Уфа"

"Ахмат" — "Рубин"

"Ростов" — ЦСКА

"Тамбов" — "Урал"

"Сочи" — "Динамо"

"Ротор" — "Арсенал"

"Химки" — "Локомотив"

1/8 финала Кубка России, 20-21 февраля

20 тур, 26 февраля — 1 марта

"Зенит" — "Ростов"

"Спартак" — "Рубин"

"Краснодар" — "Урал"

"Ахмат" — "Динамо"

"Локомотив" — ЦСКА

"Тамбов" — "Ротор"

"Сочи" — "Арсенал"

"Химки" — "Уфа"

1/4 финала Кубка России, 2-3 марта

21 тур, 5-8 марта

"Спартак" — "Краснодар"

"Ростов" — "Сочи"

ЦСКА — "Ахмат"

"Динамо" — "Тамбов"

"Рубин" — "Зенит"

"Арсенал" — "Локомотив"

"Ротор" — "Химки"

"Урал" — "Уфа"

22 тур, 12-15 марта

"Зенит" — "Ахмат"

"Динамо" — "Спартак"

"Локомотив" — "Сочи"

"Тамбов" — "Краснодар"

"Арсенал" — ЦСКА

"Уфа" — "Рубин"

"Урал" — "Ротор"

"Химки" — "Ростов"

23 тур, 19-21 марта

"Спартак" — "Урал"

"Краснодар" — "Динамо"

"Ахмат" — "Арсенал"

ЦСКА — "Зенит"

"Сочи" — "Тамбов"

"Рубин" — "Химки"

"Ротор" — "Ростов"

"Уфа" — "Локомотив"

24 тур, 3-5 апреля

"Зенит" — "Химки"

"Ростов" — "Спартак"

"Краснодар" — "Ахмат"

"Динамо" — "Уфа"

"Тамбов" — ЦСКА

"Рубин" — "Сочи"

"Ротор" — "Локомотив"

"Урал" — "Арсенал"

25 тур, 9-12 апреля

"Ростов" — "Рубин"

ЦСКА — "Ротор"

"Динамо" — "Урал"

"Локомотив" — "Спартак"

"Сочи" — "Зенит"

"Арсенал" — "Краснодар"

"Уфа" — "Ахмат"

"Химки" — "Тамбов"

26 тур, 16-19 апреля

"Спартак" — "Уфа"

"Краснодар" — "Зенит"

"Ахмат" — "Химки"

"Локомотив" — "Ростов"

"Сочи" — ЦСКА

"Арсенал" — "Тамбов"

"Ротор" — "Динамо"

"Урал" — "Рубин"

1/2 финала Кубка России, 21-22 апреля

27 тур, 23-26 апреля

"Зенит" — "Ротор"

"Спартак" — ЦСКА

"Ростов" — "Арсенал"

"Динамо" — "Химки"

"Тамбов" — "Локомотив"

"Рубин" — "Краснодар"

"Уфа" — "Сочи"

"Урал" — "Ахмат"

28 тур, 30 апреля-3 мая

"Зенит" — "Локомотив"

"Ростов" — "Тамбов"

"Краснодар" — "Сочи"

ЦСКА — "Уфа"

"Рубин" — "Динамо"

"Арсенал" — "Спартак"

"Ротор" — "Ахмат"

"Химки" — "Урал"

29 тур, 7-10 мая

"Спартак" — "Химки"

"Ахмат" — "Тамбов"

ЦСКА — "Краснодар"

"Локомотив" — "Динамо"

"Сочи" — "Ротор"

"Арсенал" — "Рубин"

"Уфа" — "Зенит"

"Урал" — "Ростов"

Финал Кубка России — 12 мая

30 тур, 16 мая