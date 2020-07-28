У нападающего "Реала" нашли коронавирус

Нападающий "Реала" Мариано Диас заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест и теперь не сыграет с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, сообщает Onde Cero.

"Реал" не подтвердил информацию о Мариано. Также неизвестно, контактировал ли футболист с другими игроками команды. Ранее "ковид" нашли у другого футболиста "Реала" Винисиуса Жуниора, но повторный тест дал отрицательный результат.

"Реал" должен сыграть против "Манчестер Сити" 7 августа. Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась в пользу английской команды со счётом 2:1.