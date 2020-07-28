Глава UFC назвал официальную дату боя Нурмагомедова и Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в следующий раз выйдет в октагон 24 октября. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт в интервью CNN.

Соперником Хабиба станет Джастин Гэтжи, который ранее победил Тони Фергюсона. Место боя пока неизвестно. Ранее сообщалось, что поединок может состояться в Абу-Даби, но рассматривается вариант с "Бойцовским островом".

"Бой состоится. Хабиб против Гэтжи — 24 октября. Хабибу было тяжело в последнее время из-за смерти отца, который был для него героем, они очень близко общались", — заявил Уайт в интервью CNN.

Гэтжи стал временным чемпионом в лёгком весе, а Хабиб является действующим обладателем титула. На счету американца 22 победы и два поражения, в активе Хабиба 28 успешных поединков.