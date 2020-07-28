Российский хоккеист Прохоркин рассказал о тяжёлой жизни в США

Российский хоккеист Николай Прохоркин рассказал о жизни в США. Спортсмен в 2019 году пополнил состав "Лос-Анджелес Кингз" и до начала пандемии выступал в НХЛ.

В Россию Прохоркин вернулся в марте 2020 года, подписав контракт с "Магниткой". По словам россиянина, в Лос-Анджелесе жить очень тяжело из-за дороговизны.

"В Америке тяжело жить. В том же Лос-Анджелесе жить очень дорого. Там потрясающе, есть всё, что душе угодно: идеальная погода, развлечения, спорт, магазины, океан, горы, но нужно иметь хороший кошелек. Снимать квартиру дорого, плюс просто бешеный налог", — заявил Прохоркин.

На Олимпиаде-2018 Прохоркин завоевал золото в составе сборной России. В КХЛ он выступал в ЦСКА и СКА.